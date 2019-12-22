رياضة | معتز البطاوي: مباراة النجوم صعبة.. والغيابات لن تؤثر على سيراميكا كليوباترا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر معتز البطاوي: مباراة النجوم صعبة.. والغيابات لن تؤثر على سيراميكا كليوباترا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد معتز البطاوي المشرف العام على قطاع الكرة بنادي سيراميكا كليوباترا، صعوبة مواجهة فريقه المرتقبة أمام النجوم، والتي ستقام في الثانية والنصف مساء غد الاثنين، على ملعب النجوم، ضمن مباريات الجولة التاسعة من مسابقة دوري الدرجة الثانية، للمجموعة الثانية "القاهرة والقناة".



وأشار البطاوي إلى أن النجوم فريق قوي ويمتلك لاعبين وجهاز فني على أعلى مستوى، بقيادة الكابتن سعد فاروق، مشددا على أن فريقه استعد جيدا لهذه المباراة، مشيرا إلى أن الفريقان كتاب مفتوح لبعضهما، لا سيما بعد مرور ثماني جولات من عمر المسابقة.



وأضاف البطاوي: "سيراميكا كليوباترا لديه عدد من الغيابات في هذه المباراة، ولكنه لن يتأثر بتلك الغيابات، في ظل امتلاك الفريق للاعبين على درجة كبيرة من الكفاءة، بالإضافة إلى تقارب مستوى كل اللاعبين داخل الفريق من الناحيتين الفنية والبدنية".



وأنهى حديثه قائلا: "نعلم مدى قوى تلك المباراة، ولكننا مستعدون لها بشكل جيد، درسنا فريق النجوم، اليوم ندخل في معسكر مغلق، ونتمنى أن يكون التوفيق حليفنا في لقاء الغد، في ظل سعي كل فريق للفوز وحصد النقاط الثلاث".