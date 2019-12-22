رياضة | تخريب تمثال إبراهيموفيتش وسرقة أنفه وأصبع قدمه

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تخريب تمثال إبراهيموفيتش وسرقة أنفه وأصبع قدمه والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تعرض تمثال زلاتان إبراهيموفيتش نجم كرة القدم السويدي للتخريب مرة أخرى في مسقط رأسه مدينة مالمو.

وكشفت صحيفة "كفالسبوستين" اليومية صورا للتمثال حيث تم قطع جزء من الأنف وفقد أحد أصابع القدم وتم تغطية التمثال الذهبي بطلاء فضي ولم يتضح بعد متى وقعت عملية التخريب بالتحديد.

وقال متحدث رسمي باسم الشرطة: "لم نتلق أي شكوى ولكننا نحث الناس اللذين يعلمون أي شيء عن الواقعة أن يتواصلوا معنا".

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وكان إعلان إبراهيموفيتش في نوفمبر الماضي عن اعتزامه شراء حصة من نادي هاماربي، في ستوكهولم، قد أثار ردود فعل غاضبة من جانب جماهير نادي مالمو، الذي كان يلعب له إبراهيموفيتش.

هذا أدى لعدة عمليات تخريب استهدفت التمثال الخاص باللاعب البالغ طوله 3 أمتار والذي تم تشييده في أكتوبر.

وأنهى إبراهيموفيتش (38 عاما) مؤخرا موسمه الثاني ضمن صفوف لوس أنجلوس جالاكسي الأمريكي، ويتردد حاليا أنه يسعى للانضمام إلى أحد فرق الدوري الإيطالي.