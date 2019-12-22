رياضة | هشام نصر : تفوقنا فى أمم إفريقيا البوابة الحقيقة للأولمبياد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر هشام نصر : تفوقنا فى أمم إفريقيا البوابة الحقيقة للأولمبياد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد هشام نصر رئيس الاتحاد المصرى لكرة اليد هدفنا الظهور بافضل " فورمة فى معسكرتنا الخارجية فى صربيا والسويد استعداد لامم افريقيا المقرر اقامتها في تونس خلال الفترة من 16 ل27 من يناير المقبل والمؤهلة لاولمبياد طوكيو 2020..

حيث خاض المنتخب 4 مباريات ودية مع السعودية والعراق بواقع مباراتين مع كل منتخب وفاز فيهم جميعا , واستطاع الخروج منهما بمكاسب اهمها استقرار الخواجه الاسباني ربيرتو جارسيا علي قائمة الفراعنة التي ضمت 21 لاعبا ..

وينتظم المنتخب فى معسكر خارجى فى صربيا وسيخوض خلاله مواجهتين مع المنتخب الصربي .. ثم سيطير منتخبنا من صربيا الي السويد وسيواجه خلاله العملاق السويدي في تجربة من العيار الثقيل

وقال هاشم نصر ان منتخب اليد امامه تحديات كبيرة خلال الفترة المقبلة والان الاتحاد وضع خطتين واحدة قصيرة المدي استعدادا لتونس والاولمبياد والثانية طويلة المدي استعدادا للحدث الاهم كأس العالم في مصر 2021, واشار الي ان هناك دمج بين 3 منتخبات للخروج بنيولوك خاصة ان نمتلك منتخبا قويا للكبار ومنتخبين ابطال عالم ففي الشباب حققنا برونزية العالم وفي الناشئين احرز اللقب , وهدفنا الكبير الظهور بافضل شكل واقوي فورمة في المونديال