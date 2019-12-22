رياضة | الدجلاوية حبيبة مرزوق تتوج بميداليات "كرواتيا الدولية" للجمباز الإيقاعي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الدجلاوية حبيبة مرزوق تتوج بميداليات "كرواتيا الدولية" للجمباز الإيقاعي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

واصل فريق أندية وادي دجلة للجمباز الإيقاعي أدائهم المتميز في البطولات الدولية، لتتوج اللاعبة الدولية حبيبة مرزوق بطلة أندية وادى دجلة، والمنتخب الوطني للجمباز الإيقاعي بثلاث ميداليات في بطولة كرواتيا الدولية، التي أقيمت في الفترة بين 12- 15 ديسمبر الجاري.

حيث حصلت حبيبة مرزوق على الميدالية الفضية في منافسات أداة الكرة، كما حصدت الميداليتين البرونزيتين في منافسات أداة الطوق والصولجان. أما على صعيد منافسات الفردي العام والشريطة، حازت البطلة الدجلاوية على المركز الرابع على مستوى البطولة.