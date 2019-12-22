رياضة | أتالانتا يذل ميلان بخماسية ساحقة في الدوري

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أتالانتا يذل ميلان بخماسية ساحقة في الدوري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
سحق فريق أتالانتا الإيطالي نظيره ميلان بخماسية نظيفة ضمن مباريات الجولة السابعة عشر من بطولة الدوري موسم 2019-2020.
أنهي أتالانتا الشوط الأول متفوقاً في النتيجة بهدف نظيف سجله اللاعب اليخاندرو غوميز في الدقيقة العاشرة .
وفي الشوط الثاني سجل بازاليتش الهدف الثاني في الدقيقة 61 ثم سجل إيليشيش هدفين في الدقيقة 63 و72 ثم اختتم اللاعب موريل مهرجان الاهداف في الدقيقة 84 .
وبهذه النتيجة يرفع أتالانتا رصيده للنقطة 21 في المركز الخامس، فيما توقف رصيد ميلان عند النقطة 21 في المركز العاشر.