رياضة | عاجل.. الاتحاد الإسباني يعاقب برشلونة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. الاتحاد الإسباني يعاقب برشلونة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

عاقبت لجنة المنافسة بالاتحاد الإسباني لكرة القدم نادي برشلونة بغرامات مادية ووجهت تحذيرا شديد اللهجة للنادي الكتالوني، على خلفية بعض التجاوزات التي شهدتها مباراة الكلاسيكو الأخيرة ضد ريال مدريد في الدوري الإسباني والتي انتهت بالتعادل السلبي وشهدت إلقاء الكرات في أرضية الملعب.

وقررت اللجنة تغريم برشلونة مبلغ 1500 يورو، بينما وجهت تحذيرا لإدارة النادي بإغلاق ملعب كامب نو.

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وذكرت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية أنه وفقًا للمادة 101.2 من لوائح العقوبات، التي تنص على أن إلقاء الكرات أو أي عنصر آخر إلى الملعب من المدرجات، بغض النظر عما إذا كانت المباراة قد توقفت أم لا، يعتبر جريمة خطيرة، تستوجب فرض غرامة مالية قد تصل إلى 3 آلاف يورو، والتحذير من إغلاق الملعب”.

وتوقفت مباراة الكلاسيكو في الدقيقة 55، لمدة دقيقة و30 ثانية، بعدما ألقيت الكرات من مدرجات برشلونة إلى داخل الملعب.