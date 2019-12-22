رياضة | انقلاب في الأهلي بسبب رينيه فايلر

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جدد السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تمسكه بمهاجم الفريق وعدم التفريط في خدماته خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وتمسك فايلر باستمرار المغربي وليد أزارو مهاجم الفريق، خلال الموسم الجاري وعدم رحيله بانتقالات يناير المقبلة بسبب رغبته في الاستفادة من قدراته الفنية والقوة التي يتميز بها في قيادة هجوم الأحمر بالمباريات.

وأشارت بعض تقارير صحفية عن استعداد لجنة التخطيط بالنادي الأهلي لفتح باب المفاوضات مع الأندية الراغبة في التعاقد مع اللاعب، لرحيله من أجل إتمام صفقة قوية على حسابه مع بداية العام الجديد.

وجاء قرار فايلر ليغير دفة لجنة التخطيط برئاسة محسن صالح نحو الأنجولي جيرالدو دا كوستا، من أجل رحيله ولو على سبيل الإعارة لإخلاء مكان للمهاجم الإفريقي المُنتظر التعاقد معه في انتقالات الشتاء.

من ناحية أخرى، يعقد الجهاز الفني للفريق محاضرة فنية بالفيديو مع اللاعبين داخل معسكر الفريق مساء اليوم الأحد، استعدادًا لمواجهة الاتحاد السكندري، بالدوري العام.

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وكان السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق قد عقد محاضرة فنية بالفيديو مع اللاعبين قبل انطلاق مران الفريق ظهر أمس، لدراسة فريق الاتحاد، ورصد نقاط القوة والضعف في صفوفه قبل مواجهة الفريقين.

ويخوض الأهلي مرانه الأخير اليوم على ملعب التتش بالجزيرة، حيث يعلن بعده السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق قائمة مباراة الاتحاد؛ استعدادا للدخول في معسكر مغلق.

ويلتقي الأهلي مع الاتحاد السكندري مساء غدٍ الاثنين ضمن منافسات الجولة العاشرة من منافسات الدوري المصري الممتاز.