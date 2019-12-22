رياضة | ريال مدريد يراقب نجما جديدا في باريس سان جيرمان

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ريال مدريد يراقب نجما جديدا في باريس سان جيرمان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يراقب نادي ريال مدريد الإسباني نجمًا جديدًا من باريس سان جيرمان الفرنسي تمهيدَا لضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وذكر موقع "Le10Sport " الفرنسي أن ريال مدريد يراقب موقف المدافع البرازيلي ماركينيوس من تجديد عقده مع سان جيرمان.

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وأوضح الموقع أن ماركينيوس لم يتوصل بعد إلى اتفاق بشأن تجديد العقد الذي ينتهي في صيف 2022، بعدما اختلف الطرفان حول الراتب السنوي.

وأشار إلى أن وكيل ماركينيوس هو جوليانو بيرتولوتشي، وهو نفس الشخص الذي نقل البرازيلي إيدير ميليتاو من بورتو إلى ريال مدريد خلال الصيف الماضي.