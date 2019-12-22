رياضة | "البربري" طفل مصري يفوز بأفضل سباح ببطولة روسيا ل2019

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "البربري" طفل مصري يفوز بأفضل سباح ببطولة روسيا ل2019 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

فاز الطفل على مصطفى البربرى ٩ سنوات،ابن مدينة بنها بمحافظة القليوبية، فى بطولة السباحة بروسيا كأفضل سباح ناشىء فى البطولة المقامة بكازان الروسية لعام ٢٠١٩،حيث رفع السباح علم مصر فى البطولة.

حيث شارك نادى بنها الرياضى بطولة روسيا الدولية للسباحة إحدى جولات سلسلة بطولات السباحة الدولية المفتوحة للناشئين التي تقام تحت إشراف الاتحاد الدولي للعبة.

وقال هاني جودة مدير حمام السباحة بنادي بنها الرياضي، إن نادي بنها يشارك في البطولة الدولية في روسيا باللاعب "علي مصطفي البربري" البالغ من العمر 9 سنوات ليمثل نادي بنها في هذه البطولة.

وأوضح جودة، ان اللاعب علي مصطفي تم التحاقه بفريق حمام السباحة منذ 3 سنوات منذ إنشاء حمام السباحة، وحصل علي العديد من البطولات منها ثالث جمهورية في الخماسي الحديث والتي أقيمت في مدينتي خلال هذا العام، كما حصل اللاعب علي ثالث جمهورية فرق والتي أقيمت في نادي الرحاب خلال هذا العام أيضا.