رياضة | مقارنة بالأرقام.. هل يستحق طارق حامد جائزة أفضل لاعب داخل إفريقيا؟

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مقارنة بالأرقام.. هل يستحق طارق حامد جائزة أفضل لاعب داخل إفريقيا؟ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف الاتحاد الإفريقى لكرة القدم عن القائمة المختصرة والتى تضم ثلاث لاعبين لجائزة أفضل لاعب داخل قارة إفريقيا، والتى سيتم تسليمها يوم 7 يناير القادم بالغردقة فى مصر، وسط مشاركة من أساطير قارة إفريقيا السابقين فى تتويج اللاعبين بجوائز العام من الكاف.

ودخل الدولي المصري ولاعب نادي الزمالك طارق حامد القائمة النهائية بجانب كل من أنيس البدري لاعب الترجي التونسي ويوسف البلايلي لاعب منتخب الجزائر والمحترف بالدوري السعودي ولاعب الترجي السابق.

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وحقق طارق حامد هذا العام لقب كأس الكونفدرالية الإفريقية مع فريقه الزمالك وساهم بقوة فى التتويج باللقب الإفريقي بعد غياب 16 عام عن منصات التتويج الإفريقية، وأيضا شارك مع منتخب مصر فى بطولة كأس الأمم الإفريقية.

بينما قاد أنيس البدري فريقه الترجي التونسي للتتويج بلقب دوري أبطال إفريقيا والحصول على المركز الخامس بكأس العالم للأندية وساهم بقوة فى ذلك من تسجيل وصناعة للأهداف.

بينما يوسف البلايلي قاد منتخب بلاده الجزائر للتتويج ببطولة كأس الأمم الإفريقية والتى أقيمت فى مصر وكان أحد نجوم البطولة والذى ساهم بقوة فى الفوز باللقب.