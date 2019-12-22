رياضة | الإسماعيلي يعلن قائمة مواجهة المقاولون في غياب المحمدي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الإسماعيلي يعلن قائمة مواجهة المقاولون في غياب المحمدي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن الجهاز الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادي الإسماعيلي بقيادة أدهم السلحدار المدير الفني، عن قائمة فريقه لمواجهة المقاولون العرب، بالدوري المصري الممتاز.

وغاب عن القائمة كل من "باهر المحمدي مدافع الفريق بسبب الإيقاف، وأحمد مدبولي وأسامه إبراهيم وإبراهيم أبو اليزيد ووجيه عبدالحكيم ومحمد حمدي زكي ومصطفى فارس لأسباب مختلفة".

بينما شهدت القائمة ظهور هداف الفريق السابق حازم مرسي، عقب غيابه عن مباراة الأهلي السابققة، والتي انتهت بفوز المارد الأحمر، بهدف دون رد ضمن الجولة التاسعة للدوري العام.

وجاءت قائمة الإسماعيلي كالآتي:-

حراسة المرمى: محمد مجدى ، محمد فوزى.

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خط الدفاع: محمد هاشم ، محمد مجدى الجمل ، محمد عمار ، أحمد أيمن ، محمود البدرى.

خط الوسط: محمود دونجا ، محمد بيومى ، عماد حمدى ، محمد مخلوف ، محمد صادق ، همام طارق ، بيكيتى سيلفا ، عبد الرحمن مجدى.

خط الهجوم: بنسون شيلونجو ، محمد الشامى ، حازم مرسى .

ويستعد الإسماعيلي لمواجهة المقاولون العرب، مساء غدٍ الإثنين ضمن منافسات الجولة العاشرة من مباريات الدوري المصري الممتاز.