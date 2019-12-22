رياضة | الأرقام الفردية تجيب.. من يستحق الجائزة بين صلاح وماني ومحرز؟

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الأرقام الفردية تجيب.. من يستحق الجائزة بين صلاح وماني ومحرز؟ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف الاتحاد الإفريقى لكرة القدم عن القائمة المختصرة التى تضم ثلاث لاعبين للمنافسة على جائزة أفضل لاعب فى إفريقيا لعام 2019 والتى سيتم تسليمها فى مدينة الغردقة بمصر يوم 7 يناير 2020 بمشاركة أساطير قارة إفريقيا.

ودخل الدولي المصري محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي وهداف الدوري الإنجليزي الموسميين الماضيين القائمة النهائية لجائزة أفضل لاعب فى إفريقيا وللمرة الثالثة على التوالي، ويسعي للحفاظ عليها بعدما توُج بها العاميين الماضيين 2017 و2018.

ويتنافس صلاح مع الثنائي ساديو ماني نجم منتخب السنغال وليفربول الإنجليزي ورياض محرز نجم منتخب الجزائر ومانشستر سيتي الإنجليزي.

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أرقام محمد صلاح

فى عام 2019 حصد صلاح جائزة هداف الدوري الإنجليزي مناصفة مع ساديو ماني وبيير إيمريك أوباميانج برصيد 22 هدف وسجل حتى الآن فى الموسم الجديد بعد 16 مباراة 9 أهداف، وحقق لقب دوري أبطال أوروبا وكان هداف فريقه برصيد 5 أهداف وحقق لقب السوبر الأوروبي ولقب كأس العالم للأندية وحصد لقب أفضل لاعب فى مونديال الأندية.

أرقام ساديو ماني

وحقق ساديو ماني زميله فى ليفربول لقب هداف البريميير ليج الموسم الماضي وسجل أيضا حتى الأن 9 أهداف بالدوري الإنجليزي كما ساهم فى الفوز بدوري أبطال أوروبا وكأس السوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية وقاد منتخب السنغال للصعود لنهائي كأس الأمم الإفريقية والتى أقيمت فى مصر ولكن فشل فى الفوز بالكان.

أرقام رياض محرز

بينما رياض محرز حقق مع مانشستر سيتي جميع البطولات المحلية الموسم الماضي وقاد أيضا منتخب الجزائر للتتويج بلقب كأس الأمم الإفريقية والتى أقيمت فى مصر.