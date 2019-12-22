رياضة | حصاد المريخ البورسعيدي في دوري القسم الثاني

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر حصاد المريخ البورسعيدي في دوري القسم الثاني والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ثمانئ مباريات خاضها فريق المريخ البورسعيدي، منذ إنطلاق الدور الأول، للمجموعة الثانية، من دوري القسم الثاني.

وخاض فريق المريخ، 8 مباريات، حقق خلالهم 6 تعادلات، وتلقى الخسارة في مبارتان، ولم يحقق أي فوز .

سجل المريخ 9 أهداف، عن طريق عبد الله ناصر "هدفين" ومحمود ابراهيم "أجوجو" وأسامة إبراهيم "كاجو" وأحمد الجندي، ومحمد وحيد، وأحمد فراويلة، وأحمد حمزاوي، وعمر عدلي.

تعادل المريخ من قبل مع الزرقا 2-2، والترسانة 1-1، ومنتخب السويس 0-0، والنجوم 1-1، والنصر 2-2، وجمهورية شبين 1-1.

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وخسر أبناء بورسعيد من القناة 0-1 بالجولة الثانية، وكوكاكولا 2-3 بالجولة الرابعة، وكلاهما على ملعبه.

ومن المقرر أن يلتقي المريخ مع الداخلية، بالجولة التاسعة، ثم يحل ضيفاً على سيراميكا، قبل أن يستقبل بتروجت في ختام منافسات الدور الأول.

ترتيب المجموعة الثانية

1- سيراميكا 18 نقطة

2- القناة 15 نقطة

3- جمهورية شبين 13 نقطة

4- منتخب السويس 12 نقطة

5- كوكاكولا 12 نقطة

6- النجوم 11 نقطة

7- النصر 10 نقاط

8- الداخلية 10 نقاط

9- بتروجت 9 نقاط

10- الترسانة 6 نقاط

11- المريخ 6 نقاط

12- الزرقا نقطتين