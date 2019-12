اونلاين | «يلا شووت NOW» مشاهدة مباراة JUVENTUS VS LAZIO بث مباشر RONALDO LIVE كورة جول PLUS رابط ماتش اليوفي جودة متعددة NOW

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر «يلا شووت NOW» مشاهدة مباراة JUVENTUS VS LAZIO بث مباشر RONALDO LIVE كورة جول PLUS رابط ماتش اليوفي جودة متعددة NOW والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

بث مباشر مباراة يوفنتوس ولاتسيو JUVENTUS VS LAZIO بث مباشر اليوفي اليوم الاحد JUVENTUS VS LAZIO ستتجه أعين العاشقين والمتابعين إلى السعودية مساء اليوم، في ملعب يبعد قرابة الأربعة آلاف كيلومتر، لمتابعة كأس السوبر الإيطالي الذي سيتنافس عليه فريقا يوفنتوس ولاتسيو. يوفنتوس يخوض المباراة بصفته بطل الدوري الإيطالي موسم 2018/2019، بينما يدخل لاتسيو المباراة بصفته بطل كأس إيطاليا في نفس الموسم، JUVENTUS VS LAZIO تواجد فريق يوفنتوس في كأس السوبر الإيطالي أصبح مشهداً معتاداً، حيث إنه صاحب أكثر عدد من المشاركات في البطولة بوصوله للمشاركة الـ15، وفي الـ14 مشاركة السابقة فاز باللقب في 8 مناسبات، وتحديداً في الفترة الأخيرة أصبح وجود «البيانكونيري» هو أمر مفروغ منه في ظل السيطرة الكبيرة منه على الألقاب المحلية، لتكون مباراة الغد هي المرة الثامنة على التوالي التي يتأهل فيها للمنافسة على اللقب/ JUVENTUS VS LAZIO أما «نسور العاصمة» فيخوضون مباراة السوبر الإيطالي الثامنة في تاريخهم، لكنهم لم يحصلوا على الكأس سوى 4 مرات، وكان منها لقبان على حساب يوفنتوس نفسه، JUVENTUS VS LAZIO JUVENTUS VS LAZIO بث مباشر يوفنتوس المواجهات المباشرة بين الفريقين في كأس السوبر الإيطالي تشير إلى التعادل في عدد المباريات، حيث إن الفريقين تواجها من قبل في 4 مباريات، فاز منها لاتسيو في مباراتين، منها المرة الأخيرة بينهما عام 2017، بينما فاز يوفنتوس مرتين، وكانتا في الـ8 سنوات الأخيرة التي أصبح فيها يوفنتوس ضيفاً دائماً على البطولة، لتكون مباراة الغد هي الرقم الفيصل بين الفريقين. JUVENTUS VS LAZIO بث مباشر بدون توقف لكن الأرقام تشير إلى تفوق يوفنتوس حسابياً، حيث نجح فريق مدينة تورينو في هز شباك منافسه 9 مرات في الأربع مباريات، وخرج في مباراة وحيدة بشباك نظيفة، بينما لم يتمكن الفريق العاصمي في الحفاظ على نظافة شباكه في أي مباراة، وأحرز 5 أهداف. ملعب مباراة يوفنتوس ولاتسيو في كأس السوبر الإيطالي JUVENTUS VS LAZIO تقام المباراة على ملعب «الجوهرة المشعة» في مدينة الرياض السعودية، وهو ملعب نادي الهلال السعودي الذي تم افتتاحه عام 2015، ويتسع لـ25 ألف متفرج. Advertisements حكم مباراة يوفنتوس ولاتسيو في كأس السوبر الإيطالي JUVENTUS VS LAZIO يدير مباراة يوفنتوس ولاتسيو تحكيمياً الحكم الإيطالي جيامباولو كالفاريزي صاحب الـ43 عاماً، والذي أدار الموسم الحالي 7 لقاءات في الدوري الإيطالي، منها مباراتان للاتسيو أمام سبال وميلان، ولم يدير أي مباراة حتى الآن ليوفنتوس. الحكم منح في هذه المباريات 37 بطاقة صفراء، والمباريات صاحبة أكثر عدد من الكروت هما مباراتا لاتسيو، بـ8 بطاقات في كل مباراة، بينما أشهر بطاقة حمراء وحيدة. مشاهدة موعد مباراة يوفنتوس ولاتسيو في كأس السوبر الإيطالي JUVENTUS VS LAZIO تقام مباراة يوفنتوس ولاتسيو في كأس السوبر الإيطالي في تمام الساعة 4:45 بتوقيت جرينيتش، 6:45 بتوقيت القاهرة، و7:45 بتوقيت مكة المكرمة. JUVENTUS VS LAZIO القنوات الناقلة لمباراة يوفنتوس ولاتسيو في كأس السوبر الإيطالي تنقل مباراة يوفنتوس ولاتسيو في كأس السوبر الإيطالي عبر شاشة قناة الرياضية السعودية 1 «KSA Sports HD 1»، وشاشة الرياضية السعودية 3 «KSA sports HD 3». معلق مباراة يوفنتوس ولاتسيو في كأس السوبر الإيطاليJUVENTUS VS LAZIO يقوم بالتعليق على مباراة يوفنتوس ولاتسيو في كأس السوبر الإيطالي معلقان عبر كل قناة، الأول هو المعلق الإماراتي فارس عوض صاحب الـ39 عاماً، والثاني هو المعلق السعودي عبدالله الحربي صاحب الـ35 عاماً.

