اونلاين | KOOORA GOAL - يوتيوب مشاهدة مباراة يوفنتوس ولاتسيو بث مباشر YALLA CR7 يلا شوت NOW MATCH رابط ماتش JUVENTUS VS LAZIO

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يقدم موقع الخليج 365 والفجر الرياضي بث مباشر لأحداث مباراة يوفنتوس ولاتسيو اليوم بدن توقف ويستضيف استاد جامعة الملك سعود بالرياض عاصمة المملكة العربية السعودية، مباراة قوية تجمع بين فريقي يوفينتوس ونظيرة لاتسيو، اليوم الأحد في تمام الساعة السابعة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة، في كأس السوبر الإيطالي.

JUVENTUS VS LAZIO يدخل اليوفيمتوس بتشكيل متوقع يتكون من :

فويتشيك تشيزنى فى حراسة المرمى، وأمامه كل من أليكس ساندرو، ماتياس دى ليخت، ليوناردو بونوتشى، كواردرادو، إيمرى تشان، ميراليم بيانيتش، سامى خضيرة، باولو ديبالا، كريستيانو رونالدو، جونزالو هيجواين.

ويدخل لاتسيو بتشكيل متوقه يتكون من JUVENTUS VS LAZIO

مشاهدة مباراة يوفنتوس ولاتسيو اليوم الاحد 22-12-2019 توماس ستراكوشا فى حراسة المرمى، وأمامه كل من ستيفان رادو، فرانشيسكو أتشيربى، لويز فيليبى، سيناد لوليتش، لويس ألبيرتو، لوكاس ليفا، ميلينكوفيتش سافيتش، مانويل لاتزارى، تشيرو إيموبيلى، خواكين كوريا.

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مشاهدة مباراة يوفنتوس ولاتسيو لحظة بلحظة ويحتل نادي يوفنتوس الإيطالي، المركز الأول في ترتيب جدول الدوري الإيطالي برصيد 42 نقطة، بينما يحتل نادي لاتسيو المركز الثالث في ترتيب جدول الدوري برصيد 36 نقطة.

مشاهدة مباراة يوفنتوس ولاتسيو الان يذكر أن نادي يوفنتوس هو حامل لقب بطولة كأس السوبر الإيطالي بعد الفوز بالبطولة الموسم الماضي علي حساب نظيره نادي ميلان بنتيجة هدف مقابل لاشئ بالمباراة التي جمعت بين الفريقين علي ستاد مدينة الملك عبدالله الرياضية الجوهرة المشعة بمدينة جدة السعودية

بث مباشر اليوفي ولاتسيو القنوات الناقلة للمباراة:

مشاهدة مباراة يوفنتوس ولاتسيو وتذاع المباراة بين نادي يوفنتوس أمام نظيره نادي لاتسيو اليوم الأحد في نهائي بطولة كأس السوبر الإيطالي علي استاد جامعة الملك سعود الدولي بالعاصمة السعودية الرياض علي قناة السعودية الرياضية أتش دي 1 بتعليق “فارس عوض”.

السعودية الرياضية أتش دي 2 بتعليق “عبدالله الحربي”.