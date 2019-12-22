عملية سطو على منزل زين الدين زيدان

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

تعرض منزل النجم الفرنسي زين الدين زيدان، المدير الفني الحالي لفريق ريال مدريد، الموجود في مدينة ألميريا الإسبانية، لعملية سرقة على يد عصابة.

ووفقا لما ذكرته صحيفة “آس” الإسبانية، فإن زيدان تلقى مكالمة هاتفية من أحد جيرانه في المنطقة، وأخبره بالحادث وأنه أبلغ الشرطة بالجريمة لتبدأ في إجراء التحقيقات الجنائية.

إذاعة “كادينا سير” قالت إنه لم يتم الكشف عن حجم المسروقات، ولكن الخبر السار يتمثل في عدم وجود أي فرد من عائلته هناك وقت السطو.

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منزل زين الدين زيدان، يتكون من 3 طوابق ويضم حوضا للسباحة، ويلجأ إليه زيدان وأفراد عائلته أثناء فترة الإجازة للابتعاد عن أجواء الضغط والضجيج في مدريد.. وتعد هذه المرة الثانية التي يتعرض فيها منزل لزيدان إلى السرقة، وسبق وواجه الأزمة ذاتها في يونيو الماضي.

وخلال الفترة الماضية، عانى الكثير من لاعبي الدوري الإسباني من عمليات سرقة منازلهم، حيث يستغل اللصوص فترة غيابهم لاقتحام المسكن، رغم وجود أجهزة إلكترونية مرتبطة بشبكة مع شركات أمنية متخصصة في تأمين الممتلكات.