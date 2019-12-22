كاف يعلن القائمة النهائية للمرشحين لجائزة أفضل منتخب في إفريقيا 2019

الأحد 22 ديسمبر 2019

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، عن القائمة النهائية للمرشحين لجائزة أفضل منتخب في القارة الإفريقية لعام 2019.

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ومن المقرر أن توزع حفل الجوائز بمصر، يوم السابع من يناير من العام المقبل، في مدينة الغردقة.

وتوج المنتخب الجزائري ببطولة كأس أمم إفريقيا، التي أقيمت في مصر، في الفترة ما بين 19 يونيو حتى 21 يوليو الماضي.

وضمت القائمة النهائية للمرشحين لأفضل منتخب في القارة الإفريقية لعام 2019، كلا من منتخبات الجزائر ومدغشقر والسنغال.