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شكرا لقرائتكم خبر عن بلماضي ضمن القائمة النهائية للمرشحين لجائزة أفضل مدرب في إفريقيا 2019 والان مع التفاصيل
الأحد 22 ديسمبر 2019
أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، عن القائمة النهائية للاعبين المرشحين لجائزة أفضل مدرب في القارة الإفريقية لعام 2019.
ومن المقرر أن توزع حفل الجوائز بمصر، يوم السابع من يناير من العام المقبل، في مدينة الغردقة.
وتوج الفرنسي هيرفي رينارد، المدير الفني للمنتخب المغربي السابق والمنتخب السعودي الحالي، بالجائزة في العام الماضي.
وجاءت القائمة النهائية كالتالي:
1 - جمال بلماضي المدير الفني لمنتخب الجزائر.
2- أليو سيسيه المدير الفني لمنتخب السنغال.
3- معين الشعباني المدير الفني للترجي التونسي.
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