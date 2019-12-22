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شكرا لقرائتكم خبر عن أشرف حكيمي ضمن القائمة النهائية للمرشحين لجائزة أفضل لاعب شاب في 2019 والان مع التفاصيل
الأحد 22 ديسمبر 2019
أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، عن القائمة النهائية للاعبين المرشحين لجائزة أفضل لاعب شاب في القارة الإفريقية لعام 2019.
ومن المقرر أن توزع حفل الجوائز بمصر، يوم السابع من يناير من العام المقبل، في مدينة الغردقة.
ونشر الحساب الرسمي للكاف عبر إحدى موقع التواصل الإجتماعي "تويتر"، مقطع فيديو يضم الثلاث لاعبين المرشحين، بعدما كان تضم القائمة خمسة لاعبين.
وجاءت القائمة النهائية كالتالي:
1-المغربي أشرف حكيمي لاعب بورسيا دورتموند.
2- النيجيري صومويل شكويزي لاعب فياريال الإسباني.
3-النيجيري فيكتور أوسيمن لاعب ليل الفرنسي.
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