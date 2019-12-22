محمد صلاح ضمن القائمة النهائية للمرشحين لجائزة أفضل لاعب في إفريقيا 2019

الأحد 22 ديسمبر 2019

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، عن القائمة النهائية للاعبين المرشحين لجائزة أفضل لاعب في القارة الإفريقية لعام 2019.



ومن المقرر أن توزع حفل الجوائز بمصر، يوم السابع من يناير من العام المقبل، في مدينة الغردقة.

وتوج الفرعون المصري محمد صلاح، لاعب فريق ليفربول بالجائزة في العامين الماضيين.

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وجاءت القائمة النهائية كالتالي:

1- محمد صلاح "مصر" ليفربول الإنجليزي.

2 - رياض محرز "الجزائر" مانشستر سيتي الإنجليزي.

3- ساديو ماني "السنغال" ليفربول الإنجليزي.