شكرا لقرائتكم خبر عن عصام الحضري ردًا على تصريحات أحمد ناجي: «أحسن واحد بيقلدني» (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعرب عصام الحضري، حارس المرمى الأسطوري لمنتخب مصر، عن سعادته من التصريحات التي ادلى بها أحمد ناجى مدربه السابق في الأهلي والمنتخب، خلال لقاء تليفزيوني على قناة الأهلي.

وأشاد أحمد ناجى، خلال اللقاء، بالتزام الحضرى وتقبله للقرارات الفنية، مؤكداً أنه أفضل حارس مرمى في تاريخ مصر، ومعجزة كروية، وقدوة لكل حراس المرمى الأصغر سنًا.

وأعاد الحضري نشر الفيديو على حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، وكتب معلقًا: «حبيبى يا كابتن ناجي، ومهما اختلفنا في بعض الأوقات مقدرش أبدا أنسى مجهودك معايا وإنك من أصحاب الفضل عليا وشهادتك وسام على صدرى وشرف ليا، وبجد أحسن واحد بيقلدنى أنا ضحكت من قلبى.. تسلم يا كابتنى».