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شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. جلسة تصوير ليفربول بعد الفوز بكأس العالم للأندية (صور) والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قام لاعبو ليفربول ومدربهم يورجن كلوب بجلسة تصوير مع كأس العالم للأندية بعد التتويج بالبطولة، أمس، بالفوز على فلامينجو البرازيلي.
وظهر اللاعبون بشكل كوميدي في عدد من الصور، كما ظهر النجم المصري محمد صلاح وهو حاملًا كأس البطولة.
وحقق ليفربول الفوز على فلامينجو بهدف نظيف في نهائي كأس العالم للأندية، الذي أقيم في العاصمة القطرية الدوحة، جاء بتوقيع روبيرتو فيرمينو في الشوط الإضافي الأول.
وفاز النجم المصري محمد صلاح بجائزة أفضل لاعب في البطولة العالمية، وبذلك أصبح أول مصري في التاريخ يتوج بلقبها.
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