شكرا لقرائتكم خبر عن سانشو يقترب من تشيلسي في صفقة تاريخية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يقترب الدولي الإنجليزي جادون سانشو، لاعب بروسيا دورتموند الألماني، من الانتقال إلى تشيلسي في صفقة قياسية قد تصل إلى 120 مليون جنيه إسترليني.

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وستكون الصفقة، في حال إتمامها، تاريخية بالنسبة للبلوز، إذ سيصبح «سانشو» أغلى لاعب في تاريخ النادي، حسب صحيفة «ذا صن» البريطانية.

وكان مانشستر يونايتد قد حاول خلال الأشهر الـ 12 الماضية إقناع اللاعب بالانتقال إلى أولد ترافورد، إلا أن تشيلسي يبدو أقرب الأندية للظفر بخدمات صاحب الـ 19 عامًا، إذ أكدت تقارير موافقة النادي اللندني على الطلبات المالية لدورتموند.

ورغم اهتمام ليفربول ومدربه يورجن كلوب باللاعب، إلا أنه تراجع عن التعاقد معه بسبب المبلغ الضخم الذي يطلبه ناديه الألماني.