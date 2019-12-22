شكرا لقرائتكم خبر عن 3 مدربين في القائمة المختصرة لأفضل مدرب في إفريقيا 2019 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم «كاف»، القائمة المختصرة والنهائية للمدربين المرشحين للفوز بجائزة أفضل مدرب في إفريقيا لعام 2019. ونشر الحساب الرسمي لـ«كاف» عبر موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» القائمة المختصرة التي ضمت 3 مدربين هم: أليو سيسيه المدير الفني لمنتخب السنغال، الفائز معه بفضية كأس الأمم الإفريقية الأخيرة، وجمال بلماضي المدير الفني لمنتخب الجزائر، المتوج معه بلقب أمم إفريقيا «مصر 2019»، ومعين شعباني المدير الفني لنادي الترجي التونسي القائز ببطولة دوري أبطال إفريقيا. ومن المقرر الإعلان عن الفائز بالجائزة خلال حفل «كاف» السنوي، المقرر إقامته 7 يناير بمدينة الغردقة.

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