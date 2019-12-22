شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة ينعى مدحت عبدالعزيز والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قدم الاتحاد المصري لكرة القدم، برئاسة عمرو الجنايني، وأعضاء مجلس الإدارة، تعازيه في وفاة الكابتن مدحت عبدالعزيز الحكم الدولي السابق، ولاعب الترسانة وغزل المحلة السابق، الذي وافته المنية صباح اليوم الأحد، بعد صراع طويل مع مرض السرطان وإجراء العديد من العمليات الجراحية حتى تدهورت صحته خلال الفترة الأخيرة.

وكتب الحساب الرسمي للاتحاد، على مواقع التواصل الاجتماعي: «ينعى الاتحاد المصري لكرة القدم، برئاسة عمرو الجنايني، وأعضاء مجلس الإدارة والمدير التنفيذي والعاملون بالاتحاد وفروعه، ويقدمون تعازيهم في وفاة الكابتن مدحت عبدالعزيز الحكم الدولي السابق، الذي وافته المنية صباح اليوم، سائلين المولى عز وجل أن يسكنه فسيح جناته ويلهم أسرته وذويه الصبر الجميل.. و(إنا لله وإنا إليه راجعون)».