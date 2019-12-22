شكرا لقرائتكم خبر عن الجزائر والسنغال ومدغشقر في القائمة النهائية لجائزة أفضل منتخب بإفريقيا 2019 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن الاتحاد الافريقي لكرة القدم «كاف»، القائمة المختصرة والنهائية للمنتخبات المرشحة للفوز بجائزة أفضل منتخب في إفريقيا لعام 2019. ونشر الحساب الرسمي لـ«كاف» عبر موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» القائمة المختصرة التي ضمت 3 منتخبات وهي منتخب الجزائر بطل أمم إفريقيا 2019، ومنتخب السنغال صاحب فضية البطولة، والمنتخب الواعد مدغشقر الذي قدم أداء جيدا في مشاركته بالبطولة.

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