شكرا لقرائتكم خبر عن «مدبولي» يكلف بتوفير التمويل لاستكمال استعدادات كأس العالم لليد «مصر 2021» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كلف الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بتوفير التمويل المطلوب لاستكمال المباني والصالات التي ستقام عليها بطولة كأس العالم الـ27 لكرة اليد للرجال 2021 والتي تستضيفها مصر.

وشدد مدبولي على ضرورة تكثيف العمل بالمواقع المختلفة والتأكيد على جودة التنفيذ، بحيث تُعطي هذه الصالات والتنظيم بوجه عام للبطولة صورة حضارية تليق بمصر.

جاء ذلك خلال ترؤس مدبولي، اليوم الأحد، اجتماعاً لمُتابعة استعدادات استضافة مصر للبطولة، بحضور وزيري المالية الدكتور محمد معيط، والشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، واللواء إيهاب الفار، رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، ومسؤولي عدد من الجهات المعنية.

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وقال وزير الشباب والرياضة، خلال الاجتماع، إنه يجري العمل على مختلف الاستعدادات المصرية لاستضافة ذلك الحدث الرياضي المهم بعد أن تم توقيع اتفاقية استضافة بطولة كأس العالم لكرة اليد للرجال 2021 بين الاتحاد المصري لكرة اليد والاتحاد الدولي لكرة اليد في 6 نوفمبر 2015، وصدور قرار وزير الشباب والرياضة بتعيين المهندس هشام نصر سليمان، رئيس الاتحاد الدولي المصري لكرة اليد، رئيساً للجنة المنظمة للبطولة، مُضيفاً أنه تم توقيع عقد نقل حق تنظيم البطولة من الاتحاد الدولي لكرة اليد إلى الاتحاد المصري لكرة اليد، وذلك خلال حفل وضع حجر الأساس لمقر الاتحاد المصري الجديد في أكتوبر 2019.

ونوه أشرف صبحي بالموقف التنفيذي للصالات المُستضيفة للبطولة، وفي مقدمتها الصالة المغطاة باستاد القاهرة والتي تتسع لـ 17000 متفرج، والتي يتم العمل على تطويرها من خلال رفع كفاءة أسقف الاستيل الحديد للصالة الرئيسية رقم 1 وصالتي التدريب رقم 2و3، ويجري إعداد مقايسة تقديرية بأعمال الصيانة، علماً بأنه بعد الانتهاء من صيانة الأسقف سيتم تركيب الشاشة بالصالة الرئيسية، وتركيب الأرضيات الخاصة بالصالتين رقمي 1 و2.

وفيما يخص الموقف التنفيذي للصالة المغطاة بالعاصمة الإدارية الجديدة والتي تتسع إلى 7600 متفرج، أشار وزير الشباب والرياضة إلى أنه تم الانتهاء من 98% من الأعمال التنفيذية للصالة، كما تم الانتهاء من تركيب مقاعد الجماهير التي بلغت 7610 كراسي، بخلاف 70 مقعد VIP و50 مقعداً للإعلاميين، ويجري إعداد المقايسة التقديرية لتأثيث الصالة المغطاة.

وفي ذات السياق، أوضح وزير الشباب والرياضة أنه تم الانتهاء من 45% من الأعمال التنفيذية للصالة المغطاة ببرج العرب والتي تتسع لـ 4500 متفرج، وسيتم أيضاً إنشاء الصالة التدريبية الملحقة بالصالة الرئيسية، قائلا: «تم الانتهاء من 40% من الأعمال التنفيذية لإنشاء صالة الاتحاد المصري لكرة اليد المغطاة بالسادس من أكتوبر والتي تتسع لـ 4500 متفرج».