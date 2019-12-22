أشرف حكيمي ضمن القائمة النهائية للمرشحين لجائزة أفضل لاعب شاب في 2019

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 22 ديسمبر 2019

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، عن القائمة النهائية للاعبين المرشحين لجائزة أفضل لاعب شاب في القارة الإفريقية لعام 2019.



ومن المقرر أن توزع حفل الجوائز بمصر، يوم السابع من يناير من العام المقبل، في مدينة الغردقة.

ونشر الحساب الرسمي للكاف عبر إحدى موقع التواصل الإجتماعي "تويتر"، مقطع فيديو يضم الثلاث لاعبين المرشحين، بعدما كان تضم القائمة خمسة لاعبين.

Advertisements

وجاءت القائمة النهائية كالتالي:

1-المغربي أشرف حكيمي لاعب بورسيا دورتموند.

2- النيجيري صومويل شكويزي لاعب فياريال الإسباني.

3-النيجيري فيكتور أوسيمن لاعب ليل الفرنسي.