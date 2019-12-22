أرتيتا أراد ضمانات من مانشستر سيتي ليكون خليفة جوارديولا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 22 ديسمبر 2019

لإأدت بعض التقارير الإنجليزية أن ميكل أرتيتا مدرب آرسنال الجديد ، كان يرغب في الحصول على ضمانات من إدارة مانشستر سيتي، ليصبح المدرب الأول للفريق بعد رحيل الإسباني بيب جوارديولا.

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وأوضحت صحيفة ميرور، اليوم الأحد، أن اللاعب الإسباني ومساعد جوارديولا السابق، كان يريد أن يصبح المدرب الأول لمانشستر سيتي، لكنه كان مستعداً للانتظار حتى يرحل جوارديولا يوماً ما.

وتابعت ت الصحيفة أن أرتيتا بعد تقييم وضعه وفرصه في التقدم مع مان سيتي عقب رحيل جوارديولا عن الإدارة الفنية للفريق، قرر قبول عرض "الغانرز،" بعدما علم أن إدارة "السيتيزينز" لا يمكنها أن تضمن له خلافة المدرب الإسباني عندما ينهي مشواره مع النادي.

ووفقاً للصحيفة، لم يرد أرتيتا تفويت فرصة أن يصبح المدرب الأول لفريق بحجم آرسنال الذي سبق ولعب بين صفوفه حين كان لاعباً، كونه لا يستطيع ضمان خلافة جوارديولا.