نجم أياكس يخضع لجراحة ناجحة في القلب

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 22 ديسمبر 2019

أعلن نادي أياكس الهولندي، أن المدافع الدولي داني بليند خضع لجراحة ناجحة في القلب.

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أصيب بليند (29 عاماً)، الذي لعب في صفوف مانشستر يونايتد بين عامي 2014 و2018، بدوار خلال مواجهة فالنسيا في دوري أبطال أوروبا هذا الشهر، لكنه أكمل اللعب.

وأوضح أياكس أنه تم تركيب جهاز لبليند تحت الجلد لعلاج اضطراب ضربات القلب.

وقال بليند في فيديو عبر تويتر: "أهم شيء أنني أشعر بحالة جيدة الآن، وأسعى للعودة للعب في أقرب وقت ممكن".