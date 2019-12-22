شكرا لقرائتكم إقامة مباريات المصري فى الدوري على ملعب ستاد الجيش بالسويس ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قررت إدارة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم إقامة مباريات فريق النادي المصري المقبلة ضمن مسابقة الدوري الممتاز على ملعب ستاد الجيش بالسويس. أكدت لجنة المسابقات فى بيانها أن نقل مباريات المصري من استاد السويس الجديد إلى استاد الجيش بالسويس بناء على طلب النادي المصري وتم الحصول على الموافقات الأمنية بذلك. Advertisements وتقرر إقامة مباراة المصري أمام سموحه فى الجولة الـ11 للدوري الممتاز يوم الخميس 2 يناير باستاد الجيش. بينما تقام مباراتي المصري أمام الاهلي في بطولة الدوري باستاد المكس بالإسكندرية.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر إقامة مباريات المصري فى الدوري على ملعب ستاد الجيش بالسويس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.