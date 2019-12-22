شكرا لقرائتكم إقامة مباريات المصري فى الدوري على ملعب ستاد الجيش بالسويس ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
أكدت لجنة المسابقات فى بيانها أن نقل مباريات المصري من استاد السويس الجديد إلى استاد الجيش بالسويس بناء على طلب النادي المصري وتم الحصول على الموافقات الأمنية بذلك.
وتقرر إقامة مباراة المصري أمام سموحه فى الجولة الـ11 للدوري الممتاز يوم الخميس 2 يناير باستاد الجيش.
بينما تقام مباراتي المصري أمام الاهلي في بطولة الدوري باستاد المكس بالإسكندرية.
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