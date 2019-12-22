شكرا لقرائتكم فايلر يرفض استعادة ريان وأكرم توفيق إلى الأهلى خلال الميركاتو الشتوى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل رفض مسئولو النادى الاهلي فكرة استعادة الثنائى أحمد ياسر ريان وأكرم توفيق من الجونة خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة. وتناثرت أنباء وتقارير إعلامية خلال الفترة الماضية حول رغبة الأهلى فى استعادة الثنائى توفيق وريان المُعار للجونة بعد تألقهما مع الفريق الساحلى منذ مطلع الموسم الجارى. ولم يطلب رينيه فايلر المدير الفنى للأهلى من إدارة الأهلى ولم يُفكر فى استعادة ريان أو أكرم فى يناير المقبل، وإن كان المدرب السويسرى الذى تولى مسئولية تدريب الفريق منذ سبتمبر الماضى قد طلب من معاونيه تجهيز تقرير شامل عن جميع لاعبى الفريق المُعارين داخل الدورى المحلى ومن بينهم احمد ياسر ريان واكرم توفيق. وانتقل أحمد ياسر ريان وأكرم توفيق من الأهلى للجونة مطلع الموسم الجارى على سبيل الإعارة لمدة موسم.

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