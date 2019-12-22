فايلر يوافق على رحيل صلاح محسن في الميركاتو الشتوي

وافق المدير الفني للنادي الأهلي “رينيه فايلر السويسري” على رحيل اللاعب صلاح محسن خلال الميركاتو الشتوي المقبل المقرر له في يناير القادم، بالرغم من قيد اللاعب ضمن قائمة الفريق الإفريقية.

وكان محسن قد تلقى العديد من العروض المحلية من بعض الفرق والأندية المصرية مثل وادي دجلة، انبي، وسموحة.

ويريد اللاعب الرحيل عن المارد الأحمر على سبيل الإعارة بعد خروجه من حسابات الجهاز الفني للفريق بقيادة رينيه فايلر؛ حيث يرغب اللاعب في الحصول على فرصة للمشاركة في مباريات الفريق الذي سيتم إعارته إليه قبل العودة إلى الفريق الأحمر من جديد؛ حيث يأمل في العودة مجددا إلى حسابات المدير الفني لمنتخب الفراعنة.