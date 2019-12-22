شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرياضة يكشف كواليس رفع الإيقاف عن إيهاب عبد الرحمن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة أن رفع الإيقاف عن إيهاب عبد الرحمن لاعب منتخب ألعاب القوى لم يكن صدفة، بل نتيجة متابعة وخطوات من جميع الأطراف.

وقال صبحى، خلال المؤتمر الصحفى، إنه كان يتابع مع اللجنة الأولمبية كيفية عودته مرة أخرى، وكذلك مع الوكالة المصرية لمكافحة المنشطات "نادو"، وحثهم على بذل الجهد من خطوات لعودة اللاعب فى أسرع وقت.

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وأضاف وزير الرياضة أن "نادو" اشترطت مشاركة اللاعب فى عمل مشاركة مجتمعية بحضور ندوات ودورات عن المنشطات، وفى نفس الوقت كان هناك تواصل مستمر مع اللاعب ومطالبته بالتدريب يوميا ليكون جاهزاً فى أى وقت، ومنذ أسبوعين بالتحديد كشفت الأولمبية و"نادو" أن هناك لجنة تنظر الموضوع فى "الوادا"، وبالفعل تم رفع الإيقاف عن اللاعب.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفى الذى تنظمه وزارة الرياضة للإعلان عن رفع الإيقاف عن بطل ألعاب القوى ورمى الرمح إيهاب عبد الرحمن وخوضه المنافسات المؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020، بحضور أشرف صبحى وهشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية وأسامة غنيم المدير التنفيذى للوكالة المصرية لمكافحة المنشطات.