شكرا لقرائتكم خبر عن هشام حطب: نخطط لتحقيق أكبر عدد من الميداليات فى طوكيو والان مع تفاصيل الخبر
وأضاف حطب، خلال المؤتمر الصحفى لتوقيع عقد رعاية 7 أبطال رياضيين من إحدى شركات التسويق الرياضى وأحد البنوك، أن اللجنة تبذل كل الجهد لتحقيق أكبر عدد من الميداليات فى طوكيو 2020.
وتضم قائمة اللاعبين السبعة كلاً من: على الصاوى ونور حسين وعلى زهران ودينا مشرف وكريم الزغبى وشريف عثمان وعلى خلف الله.
ويشهد المؤتمر حضور مسئولى كل من الشركة الراعية والبنك وكذلك أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة وحياة خطاب رئيسة اللجنة البارالمبية المصرية وعدد من رؤساء الاتحادات وقيادات الوزارة.
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