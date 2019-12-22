شكرا لقرائتكم خبر عن مران الزمالك.. ظهور "جنش".. اهتمام بـ"زيزو".. وتقسيمة فى النهاية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عقد الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى للزمالك، جلسة مع اللاعبين قبل انطلاق المران المقام حالياً بملعب النادى، استعدادا لمواجهة الإنتاج الحربى، التى ستقام بعد غد الثلاثاء باستاد السلام فى الجولة العاشرة بالدورى الممتاز.

وطالب المدير الفنى للزمالك اللاعبين ببذل أقصى جهد ممكن خلال الفترة الحالية، قبل المواجهة المهمة أمام الإنتاج الحربى، مؤكداً ضرورة الفوز من أجل عودة الفريق إلى الطريق السليم، وشهدت الجلسة تقديم كارتيرون مجموعة من النصائح للاعبين من أجل تنفيذها فى المران، بالإضافة إلى شرح بعض الجمل التكتيكية التى يرغب فى العمل عليها.

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فيما تواجد محمود عبد الرحيم جنش، حارس مرمى الزمالك، فى مقر النادى من أجل استكمال البرنامج الخاص به تحت إشراف عمرو عبد السلام مدرب حراس مرمى الفريق، حيث يؤدى الحارس برنامجاً فنياً وبدنياً بشكل مستمر فى مقر النادى لتجهيزه للمشاركة فى التدريبات خلال الفترة القليلة المقبلة، وخضع جنش لتدريبات خاصة فى صالة الجيمانزيوم قبل أن يخوض تدريبات فى الملعب تحت إشراف مدربه.

بينما خضع الثلاثى محمد عواد ومحمد أبو جبل ومحمد صبحى حراس الزمالك لمجموعة من التدريبات البدنية الشاقة تحت إشراف عمرو عبد السلام مدرب الحراس وشهدت هذه الفقرة تدريب الحراس على التعامل مع الكرات العرضية، والتسديد من خارج وداخل المنطقة، بالإضافة إلى التعامل مع الانفرادات، وأشاد عبد السلام بالمستوى الذى ظهر عليه الثلاثى خلال التدريبات، بعد تألقهم خلال التدريبات الأخيرة.

كما حرص الفرنسى باتريس كارتيرون على إقامة تقسيمة للفريق بجانب بعض التدريبات الخاصة بالإطالات عقب انتهاء التقسيمة، وشهدت هذه الفقرة اهتماما خاصا بأحمد سيد "زيزو" من أجل تجهيزه لمواجهة الإنتاج الحربى.