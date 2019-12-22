شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يرفض قطع إعارة أحمد ريان وأكرم توفيق فى يناير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رفض مسئولو النادى الاهلي فكرة استعادة الثنائى أحمد ياسر ريان وأكرم توفيق من الجونة خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة. وتداولت أنباء وتقارير إعلامية خلال الفترة الماضية حول رغبة الأهلى فى استعادة الثنائى توفيق وريان المُعار للجونة بعد تألقهما مع الفريق الساحلى منذ مطلع الموسم الجارى. وأكدت مصادر لـ"الخليج 365" أن رينيه فايلر، المدير الفنى للأهلي، لم يطلب من إدارة الأهلي ولم يُفكر فى استعادة ريان أو أكرم فى يناير المقبل، وإن كان المدرب السويسرى الذى تولى مسئولية تدريب الفريق منذ سبتمبر الماضي قد طلب من معاونيه تجهيز تقرير شامل عن جميع لاعبى الفريق المُعارين داخل الدورى المحلى، ومن بينهم أحمد ياسر ريان وأكرم توفيق. Advertisements وانتقل أحمد ياسر ريان وأكرم توفيق من الأهلي للجونة مطلع الموسم الجاري على سبيل الإعارة لمدة موسم.

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