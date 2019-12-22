شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يسافر إلى زامبيا الأربعاء المقبل وهانى زادة رئيساً للبعثة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر مسؤولو نادي الزمالك سفر الفريق الأبيض إلى زامبيا، فجر الأربعاء المقبل، استعدادا لمواجهة زيسكو يونايتد الزامبى فى الجولة الثالثة لمباريات دور المجموعات لدورى أبطال أفريقيا، والمقرر لها يوم 28 من الشهر الجارى.

ويسافر الزمالك إلى زامبيا بعد انتهاء مباراته المقبلة أمام الإنتاج الحربى فى الجولة العاشرة للدورى بساعات قليلة، ويلتقى الفريق الأبيض مع نظيره الإنتاج الثلاثاء المقبل باستاد السلام.

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كما أسند مجلس إدارة نادي الزمالك رئاسة بعثة الفريق الأبيض التى ستسافر إلى زامبيا إلى هانى زادة عضو المجلس، على أن يسافر زادة فجر الغد قبل البعثة لترتيب إجراءات إقامة الفريق وحجز ملاعب التدريب فى زامبيا.

ويحتل الزمالك المركز الثانى بمجموعته فى دورى الأبطال برصيد 3 نقاط، فى حين يتصدر مازيمبى الكونغولي المجموعة، بينما يحتل زيسكو المركز الثالث برصيد نقطة واحدة، ويأتى أول أغسطس الأنجولى فى المركز الأخير برصيد نقطة أيضا.