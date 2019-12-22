شكرا لقرائتكم خبر عن عرض مسرحية «علاء الدين» لأحمد عز في موسم الرياض والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - لاقتراحات اماكن الخروج يشهد موسم الرياض، في المملكة العربية السعودية، العرض المسرحي «علاء الدين»، الذي يقوم ببطولته الفنان أحمد عز. وكتب الحساب الرسمي لموسم الرياض على موقع «تويتر»: «علاء الدين بطابع جديد ومختلف مع أحمد عز وتارا عماد، الحكاية بتاخذ مسار ثاني مع أحداثها الكوميدية والاستعراضي».

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