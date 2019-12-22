شكرا لقرائتكم خبر عن ياسر إبراهيم ينتظم في المران الجماعي للأهلي عقب لقاء الاتحاد والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - ينتظم ياسر إبراهيم، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في مران الفريق الجماعي عقب انتهاء مباراة الاتحاد.
ووفقًا للموقع الرسمي للنادي، ينفذ اللاعب في الوقت الحالي المرحلة الأخيرة من برنامجه التأهيلي، للتعافي من الإصابة في العضلة الضامة.
وخاض ياسر إبراهيم مؤخرًا تدريبات خفيفة بالكرة، تحت إشراف طارق عبدالعزيز، إخصائي التأهيل بالجهاز الفني، تمهيدًا للدفع به بشكل تدريجي في المران الجماعي عقب مباراة الاتحاد السكندري.
ويؤدي اللاعب يوميًا تدريبات بدنية في الجيم، إلى جانب تنفيذ تدريبات تأهيلية بالجري حول الملعب في إطار البرنامج التأهيلي المحدد له لتجهيزه للمرحلة المقبلة.
ويلتقي الأهلي مع نظيره الاتحاد السكندري، مساء غد الإثنين، في الجولة الـ10 من منافسات الدوري الممتاز.
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