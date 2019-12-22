شكرا لقرائتكم خبر عن محمد صلاح وطارق حامد ضمن القوائم النهائية لجائزتي «الأفضل في أفريقيا» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف الاتحاد الأفريقي لكرة القدم عن القوائم النهائية لجوائز الأفضل في القارة خلال عام 2019، والتي شهدت تواجد الثنائي المصري محمد صلاح وطارق حامد.

وينافس محمد صلاح على جائزة أفضل لاعب في أفريقيا، والتي يحمل لقبها لعامين متتاليين، مع كل من زميله في ليفربول ساديو ماني، ونجم مانشستر سيتي، الجزائري رياض محرز.

كذلك سينافس نجم الزمالك، طارق حامد، على جائزة الأفضل داخل القارة، والتي يترشح لها أيضًا الجزائري يوسف بلايلي، لاعب الترجي التونسي السابق وأهلي جدة الحالي، والتونسي أنيس البدري، لاعب الترجي.