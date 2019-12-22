بايرن ميونخ يعلن فترة غياب ليفاندوفسكي بعد الجراحة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 22 ديسمبر 2019

خضع البولندي الدولي روبرت ليفاندوفسكي نجم بايرن ميونخ والدوري الألماني، ، اليوم الأحد، لجراحة في ربلة الساق للساق اليمنى، بعد أخر مباراة للنادي "البافاري" في العام الحالي، لكن فترة غياب الهداف البولندي لن تطول حيث من المتوقع عودته مع استئناف موسم "البوندسليغا" في منتصف يناير المقبل.



ذكر بايرن في بيانه أن العملية بسيطة وجرت بنجاح، وأن ليفاندوفسكي حصل على راحة لبضعة أيام.

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ويتصدر ليفاندوفسكي قائمة هدافي "البوندسليغا" برصيد 19 هدفاً.

على الجانب الأخر، أعلن بايرن أن لاعب وسطه الإسباني خافي مارتينيز سيغيب لنحو 6 أسابيع، بعد تعرضه لإصابة عضلية قي الفخذ.

وخرج مارتينيز مصاباً في الثواني الأخيرة من الشوط الأول للمباراة، التي فاز فيها بايرن على فولفسبورغ 2-0، وشارك جيروم بواتينغ بدلاً منه.

كما يستمر غياب المدافعين لوكاس هيرنانديز ونيكلاس شوله، حيث من المتوقع عودة هيرنانديز للتدريبات قريباً، بعد تعافيه من إصابة في القدم لازمته لفترة طويلة، فيما يبدأ شوله التدريبات في فبراير (شباط) المقبل، بعد خضوعه لجراحة في الرباط الصليبي للركبة.