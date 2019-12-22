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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر صراع إنجليزي على نجم الدوري الألماني والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 22 ديسمبر 2019
كشفت بعض التقارير الصحفية اليوم الأحد، أن نادي تشيلسي انضم إلى الصراع على الظفر بصفقة النجم الإنجليزي لنادي بوروسيا دورتموند الألماني، غادون سانشو.
وفقاً لصحيفة ذا صن، اليوم الأحد، فإن تشيلسي مستعد لدفع 120 مليون جنيه إسترليني لدورتموند للحصول على توقيع سانشو البالغ من العمر 19 عاماً.
ولكن تشيلسي سيجد نفسه في صراع شديد مع مانشستر يونايتد على، ضم الموهبة الشابة الذي سجل 9 أهداف في "البوندسليغا" هذا الموسم.
وانتقل سانشو إلى دورتموند في نهاية موسم 2017، قادماً من مانشستر سيتي، مقابل 7 ملايين جنيه إسترليني، ونجح في تسجيل 12 هدفاً، و14 تمريرة حاسمة في أول موسم له مع الفريق.
وأصبح سانشو أصغر لاعب في تاريخ دورتموند يحرز أكثر من 10 أهداف.
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