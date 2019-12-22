تنافس ثلاثي بين صلاح وماني ومحرز على جائزة "الأفضل" في أفريقيا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 22 ديسمبر 2019

دخل محمد صلاح مع زميله في ليفربول ساديو ماني، بجانب رياض محرز، منافسة على جائزة أفضل لاعب في أفريقيا لعام 2019، بعد أن أعلن الاتحاد الافريقي لكرة القدم قائمة المرشحين النهائية، اليوم الأحد.



ساهم صلاح الحاصل على الجائزة في العامين الماضيين، مع السنغالي ماني، في تتويج ليفربول بلقب دوري أبطال أوروبا، وبكأس العالم للأندية، ويتصدر فريقهما الدوري الإنجليزي الممتاز حالياً.

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لكن صلاح خاض مشواراً مخيباً مع مصر صاحبة الضيافة في كأس الأمم الأفريقية، وودع المنافسة من دور 16، بينما نجح ماني مع السنغال في بلوغ المباراة النهائية.

وقاد محرز منتخب الجزائر للتتويج بلقب كأس الأمم هذا العام لأول مرة منذ 1990، كما فاز مع مانشستر سيتي بالدوري الانجليزي في الموسم الماضي.

وسيعلن عن الفائز في حفل بمدينة الغردقة الساحلية المصرية 7 يناير.