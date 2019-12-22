شكرا لقرائتكم غدا.. انطلاق الجولة العاشرة من الايجيبشن ليج ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وجاءت مباريات الجولة كالتالي:
مباريات الأثنين
الأهلي والاتحاد السكندري على استاد القاهرة الدولي الساعة 7.30 مساءً
مباريات الثلاثاء
طنطا وأسوان على استاد طنطا الرياضي الساعة 2.30 ظهراً
إف سي مصر ومصر المقاصة على استاد الكلية الحربية الساعة 5 مساءً
الانتاج الحربي والزمالك على استاد السلام الساعة 7.30 مساءً
مباريات الأربعاء
إنبي وحرس الحدود على استاد بتروسبورت الساعة 2.30 ظهراً
سموحة والجونة على استاد الأسكندرية الساعة 5 مساءً
طلائع الجيش والمصري على استاد السويس الجديد الساعة 5 مساءً
بيراميدز و وادي دجلة على استاد الدفاع الجوي الساعة 7.30 مساءً
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