كارتيرون يحفز لاعبى الزمالك فى جلسة خاصة قبل مران اليوم

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وطالب المدير الفنى للزمالك، اللاعبين، ببذل أقصى جهد ممكن خلال الفترة الحالية، وذلك قبل المواجهة الهامة أمام الإنتاج الحربي، مشيرا إلى ضرورة الفوز من أجل عودة الفريق في الطريق السليم وشهدت الجلسة تقديم كارتيرون مجموعة من النصائح للاعبين من أجل تنفيذها في المران، بالإضافة إلى شرح بعض الجمل التكتيكية التى يرغب فى العمل عليها.
فيما تواجد محمود عبد الرحيم جنش حارس مرمى الزمالك في مقر النادي من أجل استكمال البرنامج الخاص به تحت إشراف عمرو عبد السلام مدرب حراس مرمى الفريق حيث يؤدي الحارس برنامج فني وبدني بشكل مستمر في مقر النادي من أجل تجهيزه للمشاركة في التدريبات خلال الفترة القليلة المقبلة، وخضع جنش لتدريبات خاصة في صالة الجيمانزيوم قبل أن يخوض تدريبات في الملعب تحت إشراف مدربه.
بينما خضع الثلاثي محمد عواد ومحمد أبو جبل ومحمد صبحي حراس الزمالك لمجموعة من التدريبات البدنية الشاقة تحت إشراف عمرو عبد السلام مدرب الحراس وشهدت هذه الفقرة تدريب الحراس على التعامل مع الكرات العرضية، والتسديد من خارج وداخل المنطقة، بالإضافة إلى التعامل مع الانفرادات وأشاد عبد السلام بالمستوى الذي ظهر عليه الثلاثي خلال التدريبات، بعد تألقهم خلال التدريبات الأخيرة.
كما حرص الفرنسي باتريس كارتيرون على إقامة تقسيمة للفريق بجانب بعض التدريبات الخاصة بالاطالات عقب انتهاء التقسيمة وشهدت هذه الفقرة اهتمام خاص بأحمد سيد "زيزو" من أجل تجهيزه لمواجهة الانتاج الحربى.
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