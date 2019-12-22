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شكرا لقرائتكم صلاح يتحدى محرز ومانى فى القائمة النهائية لأفضل لاعب إفريقى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وقاد محمد صلاح وساديو ماني فريق ليفربول للحصول على 3 بطولات عام 2019، وهي دوري ابطال اوروبا وكأس السوبر الاوروبي، وكأس العالم للأندية، بينما قاد رياض محرز منتخب الجزائر للحصول على بطولة كأس الامم الافريقية التي أقيمت في مصر خلال الفترة من 21 يونيو – 19 يوليو الماضيين بجانب كافة البطولات الانجليزية مع مانشستر سيتي.
وسيتم الكشف عن هوية الفائز بجائزة أفضل لاعب في افريقيا لعام 2019، على هامش حفل توزيع جوائز الاتحاد الافريقي لكرة القدم "الكاف" المحدد لها السابع من يناير القادم بالغردقة.
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