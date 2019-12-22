شكرا لقرائتكم الحضرى يوجه رسالة لأحمد ناجى.. اعرف التفاصيل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كتب عصام الحضري حارس مرمى الأهلي والزمالك ومنتخب مصر السابق، عبر حسابه الشخصى على تويتر، "حبيبي يا كابتن ناجي ومهما اختلفنا في بعض الأوقات مقدرش أبدا أنسى مجهودك معايا، وإنك من أصحاب الفضل عليا وشهادتك وسام على صدري وشرف ليا، وبجد احسن واحد بيقلدني أنا ضحكت من قلبي تسلم يا كابتني".

جاء ذلك ردا على تصريحات أحمد ناجي مدرب حراس الفراعنة السابق، عن السد العالي خلال لقاءه التلفزيوني منذ ساعات.

وأشاد أحمد ناجي بالتزام عصام الحضري وتقبله للقرارات الفنية، مؤكداً أنه من أعظم حراس المرمى في تاريخ مصر، ومعجزة كروية، وانتقد ناجي اصرار الحضري وعناده في بعض المواقف، مثل التدريب مع الحراس الأصغر سناً.