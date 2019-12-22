شكرا لقرائتكم الحضرى يوجه رسالة لأحمد ناجى.. اعرف التفاصيل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جاء ذلك ردا على تصريحات أحمد ناجي مدرب حراس الفراعنة السابق، عن السد العالي خلال لقاءه التلفزيوني منذ ساعات.
وأشاد أحمد ناجي بالتزام عصام الحضري وتقبله للقرارات الفنية، مؤكداً أنه من أعظم حراس المرمى في تاريخ مصر، ومعجزة كروية، وانتقد ناجي اصرار الحضري وعناده في بعض المواقف، مثل التدريب مع الحراس الأصغر سناً.
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