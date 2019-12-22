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شكرا لقرائتكم مصر خارج قائمة الأفضل فى إفريقيا للمنتخبات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وسيتم الكشف عن هوية الفائز بجائزة أفضل منتخب في افريقيا لعام 2019، على هامش حفل توزيع جوائز الاتحاد الافريقي لكرة القدم "الكاف" المحدد لها السابع من يناير القادم بالغردقة.
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