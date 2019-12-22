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مصر خارج قائمة الأفضل فى إفريقيا للمنتخبات

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جدة - عمرو شويل كشف الاتحاد الافريقي لكرة القدم "الكاف"، عن القائمة النهائية للمنتخبات المرشحة للحصول على جائزة أفضل منتخب في افريقيا لعام 2019.
وضمت القائمة النهائية للمرشحين الثلاثة للحصول على جائزة أفضل منتخب في افريقيا لعام 2019، منتخب الجزائر بطل كأس الامم الافريقية التي اقيمت في مصر خلال الفترة من 21 يونيو – 19 يوليو الماضيين، ومنتخب السنغال صاحب المركز الثاني والميدالية الفضية، ومنتخب مدغشقر المتأهل لدور الثمانية في المسابقة القارية.

وسيتم الكشف عن هوية الفائز بجائزة أفضل منتخب في افريقيا لعام 2019، على هامش حفل توزيع جوائز الاتحاد الافريقي لكرة القدم "الكاف" المحدد لها السابع من يناير القادم بالغردقة.

 


 

 

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