شكرا لقرائتكم بلماضى والشعبانى وسيسيه فى القائمة النهائية لأفضل مدرب داخل أفريقيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل ضمت قائمة الاتحاد الافريقي لكرة القدم "الكاف"، النهائية للمدربين المرشحين للحصول على جائزة أفضل مدرب في افريقيا لعام 2019 ، اليو سيسيه المدير الفني لمنتخب السنغال، ومعين الشعباني المدير الفني لنادي الترجي التونسي، وجمال بلماضي المدير الفني لمنتخب الجزائر.

وقاد جمال بلماضي منتخب الجزائر للحصول على بطولة كأس الامم الافريقية التي أقيمت في مصر خلال الفترة من 21 يونيو – 19 يوليو الماضيين، فيما قاد أليو سيسيه منتخب السنغال للحصول على المركز الثاني والميدالية الفضية.

أما معين الشعباني فقاد الترجي التونسي للحصول على بطولة دوري ابطال افريقيا للعام الثاني على التوالي والمركز الخامس في بطولة كأس العالم للأندية التي أقيمت في قطر.

وسيتم الكشف عن هوية الفائز بجائزة أفضل مدرب في افريقيا لعام 2019، على هامش حفل توزيع جوائز الاتحاد الافريقي لكرة القدم "الكاف" المحدد لها السابع من يناير القادم بالغردقة.