شكرا لقرائتكم بلماضى والشعبانى وسيسيه فى القائمة النهائية لأفضل مدرب داخل أفريقيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وقاد جمال بلماضي منتخب الجزائر للحصول على بطولة كأس الامم الافريقية التي أقيمت في مصر خلال الفترة من 21 يونيو – 19 يوليو الماضيين، فيما قاد أليو سيسيه منتخب السنغال للحصول على المركز الثاني والميدالية الفضية.
أما معين الشعباني فقاد الترجي التونسي للحصول على بطولة دوري ابطال افريقيا للعام الثاني على التوالي والمركز الخامس في بطولة كأس العالم للأندية التي أقيمت في قطر.
وسيتم الكشف عن هوية الفائز بجائزة أفضل مدرب في افريقيا لعام 2019، على هامش حفل توزيع جوائز الاتحاد الافريقي لكرة القدم "الكاف" المحدد لها السابع من يناير القادم بالغردقة.
كانت هذه تفاصيل خبر بلماضى والشعبانى وسيسيه فى القائمة النهائية لأفضل مدرب داخل أفريقيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.